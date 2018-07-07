Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан по делу о хищении бюджетных средств - источник

Силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Т.Ибрагимова задержали в его доме в Махачкале после проведения у него обысков. Информация достоверная", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, бывшего чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Экс-глава здравоохранения Дагестана Т.Ибрагимов покинул свой пост в апреле 2018 года.