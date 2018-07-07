Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан по делу о хищении бюджетных средств - источник

Силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"Т.Ибрагимова задержали в его доме в Махачкале после проведения у него обысков. Информация достоверная", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, бывшего чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств.
Экс-глава здравоохранения Дагестана Т.Ибрагимов покинул свой пост в апреле 2018 года.
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