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СНГ 07.07.2018 13:33

Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан по делу о хищении бюджетных средств - источник

Силовики задержали бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Т.Ибрагимова задержали в его доме в Махачкале после проведения у него обысков. Информация достоверная", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, бывшего чиновника задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Экс-глава здравоохранения Дагестана Т.Ибрагимов покинул свой пост в апреле 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]