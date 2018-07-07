Утечка топлива из затонувшего в годы войны немецкого танкера может обернуться экологической катастрофой для курортов Польши и РФ

Побережье Гданьского залива в Польше может серьезно пострадать из-за утечки топлива с затонувшего немецкого танкера, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.
Аквалангисты и ученые Польши изучили остов немецкого танкера "Франкен", потопленного в годы Второй мировой войны и лежащего на дне Гданьского залива. Корпус судна толщиной 12-10 мм серьезно проржавел - ржавчина съела 7 мм.
"Сталь превращается в ржавчину. Корпус корабля должен рухнуть, это вопрос времени", - говорится в сообщении.
Эксперты подсчитали, что в обломках танкера находится 1,5 млн литров топлива. По их оценкам, утечка может произойти в ближайшие 10 лет. "Это будет экологической катастрофой", - подчеркивается в релизе.
Речь идет о возможном загрязнении пляжей Гданьского залива от города Пески и до Хельского полуострова. Туризм и пляжный отдых могут исчезнуть на несколько лет.
По мнению калининградских экологов, масштабное загрязнение Гданьского залива может иметь серьезные последствия и для российской стороны. В первую очередь могут пострадать пляжи Балтийской (Висленской косы), а также морское побережье в районе Балтийска и Янтарного.
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