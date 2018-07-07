У России есть возможность продемонстрировать стремление наладить отношения с США и не вмешиваться в выборы 2018 года - сенатор Тьюн

Россия может продемонстрировать желание улучшить отношения с США, если не будет вмешиваться в американские выборы в 2018 году, заявил сенатор от штата Южная Дакота Джон Тьюн, входящий в делегацию американских конгрессменов, посетивших Россию.

"Как мне кажется, разговор о сотрудничестве в сфере кибербезопасности нужно начинать с разбора ситуации с тем, что мы называем вмешательством России в наши выборы, хотя у вас на это другой взгляд",- сказал он в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" (ВГТРК).

"Конечно, вы не отступитесь от своей позиции, поэтому сейчас Россия может продемонстрировать своё желание наладить отношения с США тем, что не будет вмешиваться в наши выборы в 2018-м году. Это то, на чем мы, в частности, акцентировали внимание во время переговоров с нашими российскими коллегами" , - отметил сенатор.

"Так что мы считаем это хорошей возможностью для России продемонстрировать своё желание иметь достойные отношения с США, в частности - в вопросах кибербезопасности. Посмотрим, к чему это приведёт", - отметил он.

Вместе с тем Дж.Тьюн подчеркнул, что согласия по вопросу о том, было ли вмешательство России в американские выборы, в контактах с Россией достичь не удалось.

"Сам факт нашей встречи - уже позитивный шаг, хоть и малый"- отметил сенатор.

Как сообщалось , на уходящей неделе сенаторы из США во главе с сенатором от штата Алабама, председателем комитета Конгресса по ассигнованиям Ричардом Шелби посетили Россию.