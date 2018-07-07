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Дальнее зарубежье 07.07.2018 14:32

В НАТО надеются на "достойные" отношения с Россией - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что НАТО хотела бы поддерживать позитивные отношения с РФ, однако при этом быть готовой защитить себя.

"Конечно, мы хотим достойных отношений с Россией. Поэтому у нас вновь и вновь будут переговоры в формате Совета НАТО-Россия, но в то же время мы, НАТО, должны продемонстрировать решимость защитить себя", - сказала канцлер.

При этом она заявила, что вызовы, с которыми приходится иметь дело НАТО, за последние годы изменились, и упомянула присоединение Крыма к России и конфликт на востоке Украины.

"Мы нуждаемся в НАТО в XXI веке, потому что она является гарантом нашей безопасности в качестве трансатлантического союза", - отметила А.Меркель.

В Брюсселе 11-12 июля пройдет саммит НАТО.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАТО, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]