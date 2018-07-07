Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что НАТО хотела бы поддерживать позитивные отношения с РФ, однако при этом быть готовой защитить себя.
"Конечно, мы хотим достойных отношений с Россией. Поэтому у нас вновь и вновь будут переговоры в формате Совета НАТО-Россия, но в то же время мы, НАТО, должны продемонстрировать решимость защитить себя", - сказала канцлер.
При этом она заявила, что вызовы, с которыми приходится иметь дело НАТО, за последние годы изменились, и упомянула присоединение Крыма к России и конфликт на востоке Украины.
"Мы нуждаемся в НАТО в XXI веке, потому что она является гарантом нашей безопасности в качестве трансатлантического союза", - отметила А.Меркель.
В Брюсселе 11-12 июля пройдет саммит НАТО.
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