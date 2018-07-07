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Это интересно 07.07.2018 14:55

Подданная Саудовской Аравии робот София выступит с речью на саммите "Открытого правительства" в Тбилиси

Робот София, ставший первым в мире роботом с гражданством, выступит с речью на саммите международной организации "Открытое правительство" (Open Government Partnership, OGP), сообщают в субботу грузинские СМИ.

Саммит пройдет в Тбилиси 17-19 июля, участие в нем примут представители более 70 стран.

Робот София 18 июля выступит на сессии, посвященной публичным сервисам и инновациям. Сессия пройдет в парке Мтацминда в грузинской столице.

Человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, в октябре 2017 года стала первым в мире роботом, которому было присвоено гражданство. В частности, София стала подданной Саудовской Аравии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, САММИТ, РОБОТ, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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