Робот София, ставший первым в мире роботом с гражданством, выступит с речью на саммите международной организации "Открытое правительство" (Open Government Partnership, OGP), сообщают в субботу грузинские СМИ.
Саммит пройдет в Тбилиси 17-19 июля, участие в нем примут представители более 70 стран.
Робот София 18 июля выступит на сессии, посвященной публичным сервисам и инновациям. Сессия пройдет в парке Мтацминда в грузинской столице.
Человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, в октябре 2017 года стала первым в мире роботом, которому было присвоено гражданство. В частности, София стала подданной Саудовской Аравии.
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