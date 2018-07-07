Не менее девяти человек погибли в результате нападения боевиков на здание МВД в столице Сомали

По меньшей мере, девять человек стали жертвами атаки боевиков на здание МВД в столице Сомали Могадишо в субботу, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Еще более 10 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

По данным АП, атака началась утром, как автомобиль, управляемый террористом-смертников, подорвался перед воротами, ведущими на территорию МВД. После этого вооруженные боевики предприняли атаку на объект.

Представитель местной полиции сообщил АП, что силы безопасности продолжают перестрелку с напавшими. По предварительным данным в здании находятся не менее трех боевиков.

Кроме этого, в момент нападения в МВД присутствовали государственные служащие и другие лица.

АП отмечает, что "Аш-Шабаб" считается самой серьезной террористической группировкой в Африке в регионах южнее пустыни Сахара. Агентство напоминает, что США при президенте Дональда Трампа усилили удары по "Аш-Шабаб", и что в ходе операций против этой группировки погибли двое американских военнослужащих.