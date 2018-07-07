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Дальнее зарубежье 07.07.2018 15:22

Не менее девяти человек погибли в результате нападения боевиков на здание МВД в столице Сомали

По меньшей мере, девять человек стали жертвами атаки боевиков на здание МВД в столице Сомали Могадишо в субботу, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Еще более 10 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

По данным АП, атака началась утром, как автомобиль, управляемый террористом-смертников, подорвался перед воротами, ведущими на территорию МВД. После этого вооруженные боевики предприняли атаку на объект.

Представитель местной полиции сообщил АП, что силы безопасности продолжают перестрелку с напавшими. По предварительным данным в здании находятся не менее трех боевиков.

Кроме этого, в момент нападения в МВД присутствовали государственные служащие и другие лица.

АП отмечает, что "Аш-Шабаб" считается самой серьезной террористической группировкой в Африке в регионах южнее пустыни Сахара. Агентство напоминает, что США при президенте Дональда Трампа усилили удары по "Аш-Шабаб", и что в ходе операций против этой группировки погибли двое американских военнослужащих.

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Тэги: СОМАЛИ, МОГАДИШО, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]