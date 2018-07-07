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ТЭК 07.07.2018 17:42

«Азерэнержи» о причинах аварии в энергосистеме Азербайджана

ОАО «Азерэнержи» распространило информацию о причинах аварии произошедшей 3 июля в энергосистеме Азербайджана.

Согласно информации, 3 июля в 00.20 (бакинское время) произошло однофазное короткое замыкание которое перешло в трехфазное замыкание в результате чего 7 энергоблоков на ТЭС «Азербайджан» мощностью 1500 Мвт после срабатывания релейной защиты были разомкнуты от сети.

«В результате нехватки мощностей (в объемах 50% от требуемых) в первую секунду сработала противоаварийная автоматика, и энергетическая система Азербайджан была отсоединена от энергосистемы России»,- отмечается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что из вырабатываемых 1500 Мвт мощностей 1000 Мвт направлялось на удовлетворение нужд в электричестве в Баку и Абшеронский полуостров. Авария также повлияла на работу передающих линий «Абшерон-1» и «Абшерон-2», входящих в передающий коридор «Мингечевир-Абшерон», асинхронная работа которых привела к полному прекращению подачи электроэнергии.

«В настоящее время энергосистема страны полностью обеспечивает необходимые объемы электроэнергии. Импорт электроэнергии из Грузии прекращен, а энергосистемы Азербайджана и России работают в параллельном режиме в соответствии с согласованным графиком. Работы по восстановлению 330 Кв подстанции на ТЭС «Азербайджан» продолжаются»,- отмечается в сообщении «Азерэнержи».

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. По предварительной информации Госкомиссии, созданной для расследования причин инцидента, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по трем статьям: нарушение правил пожарной безопасности, халатность и злоупотребление служебными полномочиями. Созданная экспертная комиссия в течение недели должна установить точные причины аварии на ТЭС.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРЭНЕРЖИ, АВАРИЯ, ТЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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