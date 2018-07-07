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Дальнее зарубежье 07.07.2018 18:41

Премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сохранить свободную торговлю в мире

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в субботу высказался в защиту свободной торговли и сотрудничества между странами с целью экономического развития в мире, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Нам нужно поддерживать принцип многосторонних отношений, нам нужно поддерживать свободную торговлю... и работать вместе, чтобы предотвратить замедление глобального восстановления экономики (после финансового кризиса 2008 года - ИФ)", - сказал премьер в Софии во время саммита стран Центральной и Восточной Европы и Китая.

При этом он выразил уверенность в способности экономики КНР поддерживать стабильные темпы роста.

Также премьер указал на важную роль ЕС в поддержании безопасности и стабильности в мире и подчеркнул, что сотрудничество между КНР и ЕС будет способствовать сохранению мира во всем мире.

"Между Китаем и Европой нет фундаментального конфликта интересов", - сказал премьер, отметив, что в целях улучшения торгового сотрудничества между сторонами Китаю нужно лучше ознакомиться с законами и нормами ЕС.

По словам премьера, Китай заинтересован как в открытии предприятий китайских компаний в Центральной и Восточной Европе, так и импорте сельскохозяйственной продукции из региона. Премьер при этом заявил, что сотрудничество КНР и ЕС принесет "взаимную выгоду".

Ли Кэцян также опроверг точку зрения, что Китай, развивая экономические контакты со странами Восточной Европы, якобы пытается посеять разногласия в ЕС и усилить свое влияние, в том числе за счет европейских производителей. Премьер назвал такие заявления "неправильным пониманием" ситуации.

Кроме этого, Ли Кэцян заявил о намерении Китая сохранять открытость своей экономики для других стран.

"Открытость была ключевой движущей силой для реформ в Китае, так что мы продолжим открываться еще больше миру, в том числе расширяя доступ на рынок для иностранных инвесторов", - отметил он.

"Мы откроем дверь шире для иностранной продукции, которая отвечает потребностям китайских потребителей... мы в общем и в целом снизим импортные пошлины", - добавил премьер.

Как сообщалось, США накануне ввели дополнительные пошлины более чем на 800 видов товаров из КНР и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки на сумму в $500 млрд.

Представитель МИД КНР Лю Кан в ответ на это объявил, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай также вступили в силу.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕМЬЕР, ТОРГОВЛЯ, ПОЗИЦИЯ


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