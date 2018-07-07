Премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сохранить свободную торговлю в мире

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в субботу высказался в защиту свободной торговли и сотрудничества между странами с целью экономического развития в мире, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Нам нужно поддерживать принцип многосторонних отношений, нам нужно поддерживать свободную торговлю... и работать вместе, чтобы предотвратить замедление глобального восстановления экономики (после финансового кризиса 2008 года - ИФ)", - сказал премьер в Софии во время саммита стран Центральной и Восточной Европы и Китая.
При этом он выразил уверенность в способности экономики КНР поддерживать стабильные темпы роста.
Также премьер указал на важную роль ЕС в поддержании безопасности и стабильности в мире и подчеркнул, что сотрудничество между КНР и ЕС будет способствовать сохранению мира во всем мире.
"Между Китаем и Европой нет фундаментального конфликта интересов", - сказал премьер, отметив, что в целях улучшения торгового сотрудничества между сторонами Китаю нужно лучше ознакомиться с законами и нормами ЕС.
По словам премьера, Китай заинтересован как в открытии предприятий китайских компаний в Центральной и Восточной Европе, так и импорте сельскохозяйственной продукции из региона. Премьер при этом заявил, что сотрудничество КНР и ЕС принесет "взаимную выгоду".
Ли Кэцян также опроверг точку зрения, что Китай, развивая экономические контакты со странами Восточной Европы, якобы пытается посеять разногласия в ЕС и усилить свое влияние, в том числе за счет европейских производителей. Премьер назвал такие заявления "неправильным пониманием" ситуации.
Кроме этого, Ли Кэцян заявил о намерении Китая сохранять открытость своей экономики для других стран.
"Открытость была ключевой движущей силой для реформ в Китае, так что мы продолжим открываться еще больше миру, в том числе расширяя доступ на рынок для иностранных инвесторов", - отметил он.
"Мы откроем дверь шире для иностранной продукции, которая отвечает потребностям китайских потребителей... мы в общем и в целом снизим импортные пошлины", - добавил премьер.
Как сообщалось, США накануне ввели дополнительные пошлины более чем на 800 видов товаров из КНР и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки на сумму в $500 млрд.
Представитель МИД КНР Лю Кан в ответ на это объявил, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай также вступили в силу.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры
Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"
Азербайджан и Россия до конца года проведут заседание МПК
«Азерэнержи» о причинах аварии в энергосистеме Азербайджана
Министр нефти Ирана счел "оскорблением" требования Трампа к странам-членам ОПЕК
Пассажирка авиарейса Ош-Екатеринбург родила во время полета
Подданная Саудовской Аравии робот София выступит с речью на саммите "Открытого правительства" в Тбилиси
Трое военнослужащих погибли в ДТП в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, еще 11 ранены – СМИ
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений