На ВВС подтвердили: с сотрудником корпорации произошел инцидент в Москве и им занимается полиция

На Би-Би-Си подтвердили, что с их сотрудником в Москве произошел инцидент, но он уже в порядке и продолжает работу.
"Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель британского ВВС в субботу.
Он также отметил, что сотрудник ВВС "в порядке и продолжает работу".
Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя британского BBC усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.
"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "BBC", чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.
По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с четверга на пятницу он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.
"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.
Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов.
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