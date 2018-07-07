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СНГ 07.07.2018 19:04

На ВВС подтвердили: с сотрудником корпорации произошел инцидент в Москве и им занимается полиция

На Би-Би-Си подтвердили, что с их сотрудником в Москве произошел инцидент, но он уже в порядке и продолжает работу.

"Произошел инцидент, которым теперь занимается российская полиция", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель британского ВВС в субботу.

Он также отметил, что сотрудник ВВС "в порядке и продолжает работу".

Ранее осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что футбольного обозревателя британского BBC усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов.

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "BBC", чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с четверга на пятницу он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.

"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.

Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов.

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Тэги: МОСКВА, ВВС, СОТРУДНИК, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]