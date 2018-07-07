Азербайджан и Россия до конца года проведут заседание МПК

Азербайджан и Россия до конца текущего года проведут 17-ое заседание межправительственной комиссии (МПК), заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«До конца 2018 года планируется провести заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии. На сегодня в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом, а инвестиции России в экономику нашей страны составили порядка $4 млрд. Россия является одним из основных торговых партнеров», - сказал Ш.Мустафаев в субботу на встрече с послом России Михаилом Бочарниковым.
Министр также отметил, что инвестиции Азербайджана в экономику России превышают $1 млрд. «Между нашими странами имеется прочная договорно-правовая база, до сих пор подписано около 170, охватывающие различные области»,- сказал Ш.Мустааев.
По словам Ш.Мустафаева, за 5 месяцев 2018 года товарооборот между нашими странами увеличился на 24%. «Азербайджан активно сотрудничает с федеральными субъектами России и является основным инвестором Северокавказского региона»,- сказал Ш.Мустафаев.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно перспектив по расширению экономического сотрудничества.
Б.Рустамбеков
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