Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 24° 35° 10 Июл 26° 37° 11 Июл 26° 37°

Происшествия 07.07.2018 20:45

Пассажирка авиарейса Ош-Екатеринбург родила во время полета

Самолет, летевший из Оша в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт пункта отправления из-за начавшихся у одной из пассажирок родов, сообщил в субботу "Интерфаксу" директор Ошского аэропорта Талант Ысаков.

"Сегодня 04:19 (01:19 мск) самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Ош-Екатеринбург, вылетел из Ошского международного аэропорта, однако через некоторое время запросил посадку. На борту самолета во время полета начались схватки у молодой женщины, роды у нее принимали бортпроводницы", - сказал Т.Ысаков.

Он добавил, что из-за этого, самолет вернулся в пункт вылета, чтобы оставить роженицу. "Члены экипажа передали врачам скорой помощи мамашу и ребенка, в 5:15 утра самолет улетел обратно по маршруту Ош-Екатеринбург", - сказал директор аэропорта.

По его словам, в субботу сотрудники аэропорта навестили роженицу, они чувствуют себя хорошо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, САМОЛЕТ, РОДЫ


Похожие новости


Киргизский президент прилетел в Москву поболеть за Россию на ЧМ по футболу обычным рейсом "Аэрофлота" Президент Киргизии 14 июня посетит Москву, ожидаются переговоры с российским лидером, сообщают в Бишкеке Госдума ратифицировала договор о ВТС России и Киргизии Киргизский МИД призывает соотечественников без необходимости не ездить в принимающие матчи ЧМ-2018 российские города Глава Киргизии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в Подмосковье Госдума РФ ратифицировала протокол о списании $240 млн долга Киргизии

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]