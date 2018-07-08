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Дальнее зарубежье 08.07.2018 09:46

Британский полицейский отправлен на лечение в больницу Солсбери в связи с "делом Эймсбери" - СМИ

Британские медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери, сообщает в субботу "Скай ньюс".

По данным телеканала, проблемы со здоровьем стража порядка напрямую связаны с этим делом. При этом пока не приводится подробностей ни о диагнозе, ни об обстоятельствах в которых полицейскому потребовалась медпомощь.

Первоначально полицейский обратился медикам из другой больницы, но затем его решили перевезти Солсбери, так как там есть все необходимое, чтобы поставить диагноз. Именно в этой больнице недавно лечили пострадавших от нервно-паралитического вещества экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В настоящее время там же лечат двух британцев из Эймсбери, которые, по версии британского следствия, как и Скрипали, пострадали от вещества "Новичок".

В полиции графства Уилтшир подчеркнули, что госпитализация стража порядка - лишь мера предосторожности.

Вместе с тем, британские СМИ отмечают, что в последнее время в связи с событиями в Эймсбери несколько человек обращались за помощью врачей, но ни у одного из них в итоге не обнаружили признаков заражения "Новичком".

Как сообщалось, британская сторона считает, что за отравлением С.Скрипаля стоит Россия. В Москве эти обвинения отвергают.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]