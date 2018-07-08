Британские медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери, сообщает в субботу "Скай ньюс".
По данным телеканала, проблемы со здоровьем стража порядка напрямую связаны с этим делом. При этом пока не приводится подробностей ни о диагнозе, ни об обстоятельствах в которых полицейскому потребовалась медпомощь.
Первоначально полицейский обратился медикам из другой больницы, но затем его решили перевезти Солсбери, так как там есть все необходимое, чтобы поставить диагноз. Именно в этой больнице недавно лечили пострадавших от нервно-паралитического вещества экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В настоящее время там же лечат двух британцев из Эймсбери, которые, по версии британского следствия, как и Скрипали, пострадали от вещества "Новичок".
В полиции графства Уилтшир подчеркнули, что госпитализация стража порядка - лишь мера предосторожности.
Вместе с тем, британские СМИ отмечают, что в последнее время в связи с событиями в Эймсбери несколько человек обращались за помощью врачей, но ни у одного из них в итоге не обнаружили признаков заражения "Новичком".
Как сообщалось, британская сторона считает, что за отравлением С.Скрипаля стоит Россия. В Москве эти обвинения отвергают.
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