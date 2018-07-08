В Таиланде началась операция по спасению школьников из пещеры

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн объявил о начале операции по спасению 12 юных футболистов и их тренера из подземной пещеры, где они находятся уже две недели.
В спасении принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Каждого мальчика будут вызволять по два ныряльщика. Единственный способ выбраться наружу - пройти по темным извилистым проходам, частично заполненным грязной водой. Воздух в этих проходах небогат кислородом, поэтому школьникам пришлось передать комплекты для подводного плавания.
Губернатор взял операцию под личный контроль. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры.
Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер гуляли по пещерам после одной из тренировок. Их отрезал от поверхности внезапный муссонный ливень. Спасатели не могли найти детей 10 дней.
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