Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 24° 35° 10 Июл 26° 37° 11 Июл 26° 37°

Дальнее зарубежье 08.07.2018 11:32

Полицейский, обратившийся в больницу после инцидента в Эймсбери, здоров

Сотрудник британский полиции, обратившийся после инцидента в Эймсбери за медицинской помощью в больницу, прошел необходимые исследования, он здоров, сообщает полиция графства Уилтшир.

"Рады подтвердить, что офицер полиции, который обратился в качестве меры предосторожности в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, он вне опасности", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее телеканал "Скай ньюс" сообщил, что медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери. Первоначально полицейский обратился в другую больницу, однако позднее его перевели именно в Солсбери.

В этой больнице в настоящее время находятся два человека, которые по данным британской полиции пострадали от вещества "Новичок". Полиция связывает отравление с инцидентом в Солсбери, где, как утверждают британские власти, от воздействия "Новичка" в марте пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, однако не считает новое происшествие прямым покушением.

Как сообщалось, британская сторона считает, что за отравлением С.Скрипаля стоит Россия. В Москве эти обвинения отвергают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭЙМСБЕРИ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ЗДОРОВЬЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]