Полицейский, обратившийся в больницу после инцидента в Эймсбери, здоров

Сотрудник британский полиции, обратившийся после инцидента в Эймсбери за медицинской помощью в больницу, прошел необходимые исследования, он здоров, сообщает полиция графства Уилтшир.

"Рады подтвердить, что офицер полиции, который обратился в качестве меры предосторожности в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, он вне опасности", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее телеканал "Скай ньюс" сообщил, что медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери. Первоначально полицейский обратился в другую больницу, однако позднее его перевели именно в Солсбери.

В этой больнице в настоящее время находятся два человека, которые по данным британской полиции пострадали от вещества "Новичок". Полиция связывает отравление с инцидентом в Солсбери, где, как утверждают британские власти, от воздействия "Новичка" в марте пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, однако не считает новое происшествие прямым покушением.

Как сообщалось, британская сторона считает, что за отравлением С.Скрипаля стоит Россия. В Москве эти обвинения отвергают.