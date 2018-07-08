Полицейский, обратившийся в больницу после инцидента в Эймсбери, здоров

Сотрудник британский полиции, обратившийся после инцидента в Эймсбери за медицинской помощью в больницу, прошел необходимые исследования, он здоров, сообщает полиция графства Уилтшир.
"Рады подтвердить, что офицер полиции, который обратился в качестве меры предосторожности в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, он вне опасности", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ранее телеканал "Скай ньюс" сообщил, что медики отправили на лечение в больницу Солсбери сотрудника полиции, имеющего отношение к расследованию дела об отравлении двух человек нервно-паралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери. Первоначально полицейский обратился в другую больницу, однако позднее его перевели именно в Солсбери.
В этой больнице в настоящее время находятся два человека, которые по данным британской полиции пострадали от вещества "Новичок". Полиция связывает отравление с инцидентом в Солсбери, где, как утверждают британские власти, от воздействия "Новичка" в марте пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, однако не считает новое происшествие прямым покушением.
Как сообщалось, британская сторона считает, что за отравлением С.Скрипаля стоит Россия. В Москве эти обвинения отвергают.
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