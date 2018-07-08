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Происшествия 08.07.2018 12:01

Спасатели надеются эвакуировать первого из заблокированных в пещере детей вечером в воскресенье

В руководстве спасательной операции планируют в воскресенье вечером вывести первого из мальчиков, заблокированных наводнением в подземной пещере, сообщает газета "Бангкок пост".

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, заявил, что первого спасенного планируется вывести из пещеры к 21:00 по местному времени.

Покинуть пещеры мальчики смогут только проплыв через туннели, заполненные водой. Губернатор заверил, что мальчики и их тренер физически и психологически готовы к попытке выбраться из пещеры.

"Мальчики готовы столкнуться с любыми вызовами", - сказал он.

Источник газеты рассказал, что мальчики на время эвакуации из пещеры будут разделены на четыре группы. В первой будет четыре человека, в трех следующих - по три человека. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним, по данным издания, из пещеры эвакуируют тренера школьников.

В операции по данным телеканала "Скай ньюз" участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландский ВМС "морские котики".

Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

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Тэги: ТАИЛАНД, ДЕТИ, СПАСЕНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]