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Внутренняя политика 08.07.2018 11:54

Президент Алиев обсудил с правительством итоги социально-экономического развития Азербайджана за I-ое полугодие 2018 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел расширенное заседание кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития республики в первом полугодии 2018 года, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]