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Дальнее зарубежье 08.07.2018 12:50

Талибы в Афганистане совершили минометный обстрел города Газни, пять человек пострадали

Пять человек получили ранения в результате минометного обстрела талибами города Газни, административного центра одноименной провинции в центральном Афганистане, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Арефа Нури.

"По городу было выпущено не менее трех мин, первая из которых попала в здание администрации провинции, ранив двух солдат национальной армии", - сказал он.

По словам А.Нури, вторая мина разорвалась в здании управления образования провинции, где ранено трое гражданских лиц. "Третья разорвалась вблизи мэрии города, не нанеся урона", - сообщил пресс-секретарь.

Чиновник также отметил, что четверо раненых после получения первой медицинской помощи были отпущены из больницы, под наблюдением врачей продолжает находиться один военнослужащий, состояние которого расценивается как критическое.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ОБСТРЕЛ, РАНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]