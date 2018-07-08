Талибы в Афганистане совершили минометный обстрел города Газни, пять человек пострадали

Пять человек получили ранения в результате минометного обстрела талибами города Газни, административного центра одноименной провинции в центральном Афганистане, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Арефа Нури.

"По городу было выпущено не менее трех мин, первая из которых попала в здание администрации провинции, ранив двух солдат национальной армии", - сказал он.

По словам А.Нури, вторая мина разорвалась в здании управления образования провинции, где ранено трое гражданских лиц. "Третья разорвалась вблизи мэрии города, не нанеся урона", - сообщил пресс-секретарь.

Чиновник также отметил, что четверо раненых после получения первой медицинской помощи были отпущены из больницы, под наблюдением врачей продолжает находиться один военнослужащий, состояние которого расценивается как критическое.