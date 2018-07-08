Борис Джонсон раскритиковал планы Мэй по сделке Великобритании и ЕС в рамках Brexit - СМИ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон раскритиковал планы премьер-министра страны Терезы Мэй по таможенным отношениям с ЕС, сообщает в воскресенье телеканал Би-би-си.

Несмотря на критику, отмечает телеканал, Б.Джонсон согласился поддержать позицию Т.Мэй на встрече кабинета министров.

В ходе встречи в минувшую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В частности, они согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает Би-би-си, будет нацелено на создания "объединенной таможенной территории". Т.Мэй заявила, что такой план позволит обеспечить исполнение Brexit.

По данным телеканала, Б.Джонсон заявил, что планы Т.Мэй по Brexit могут сделать Великобританию "вассальным государством" и стать "серьезным ограничителем для свободной торговли".

Источник телеканала заявил, что Б.Джонсон делал эти замечания с иронией.

Ранее глава британского МИД критиковал те варианты таможенных отношений с ЕС, которые не дадут Великобритании контроль над ее торговой политикой, и будут создавать зависимость от ЕС.