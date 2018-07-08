Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 41° Завтра 24° 35° 10 Июл 26° 37° 11 Июл 26° 37°

СНГ 08.07.2018 14:24

Иностранцы с 15 июля смогут посещать Узбекистан по электронным визам

В Узбекистане с 15 июля вводится система оформления и выдачи электронных въездных виз в страну, сообщили "Интерфаксу" в Госкомтуризме республики.

"Введение электронных виз, а также безвизовый въезд на пять суток для транзитных авиапассажиров, другие меры по оптимизации порядка въезда в страну иностранных граждан предусмотрены постановлением президента, подписанным накануне", - сообщили в ведомстве.

Согласно документу, с 15 июля этого года вводится в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз E-VISA.UZ, предусматривающая отмену процедуры обязательного обращения иностранных граждан в диппредставительства Узбекистана за рубежом для оформления въездной визы.

Электронная виза выдается на срок пребывания на территории Узбекистана до 30 дней с однократным въездом и действует в течение 90 дней с момента выдачи. Для оформления визы нужно обратиться не менее чем за три рабочих дня до намечаемой даты поездки в Узбекистан. Обращение рассматривается в течение двух рабочих дней.

Также с 15 июля вводится порядок безвизового въезда, временного пребывания и выезда из Узбекистана через пункты пропуска граждан 101 государства, следующих транзитом через территорию республики на срок не более пяти суток.

Кроме того, постановлением главы государства поручено к 1 октября подготовить предложения по внедрению дополнительных визовых режимов для различных категорий иностранных граждан, посещающих Узбекистан. В частности, Silkroad - для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути с возможностью признания визовых отметок других стран, Vatandosh (Соотечественник) - 5-летняя виза для уроженцев Узбекистана и членов их семей, а также 10-летняя Golden visa для крупных иностранных инвесторов.

По данным статорганов, в 2017 году Узбекистан посетили почти 2 млн 700 тыс. иностранных граждан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИНОСТРАНЦЫ, ВИЗЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]