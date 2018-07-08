Британия не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери - глава МВД

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Великобритания не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери, передает в воскресенье Би-би-си.
"Полиция все еще работает над тем, чтобы понять, как эти люди столкнулись с зараженным объектом. Я уверен, что полиция дойдет до сути дела. Сейчас нет планов по введению санкций против России", - цитирует компания С.Джавида в своем микроблоге в "Твиттере" в воскресенье.
С.Джавид находится с поездкой в Эймсбери и Солсбери.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
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