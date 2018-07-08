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Дальнее зарубежье 08.07.2018 15:11

Британия не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери - глава МВД

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Великобритания не планирует вводить санкции в отношении России после инцидента в Эймсбери, передает в воскресенье Би-би-си.

"Полиция все еще работает над тем, чтобы понять, как эти люди столкнулись с зараженным объектом. Я уверен, что полиция дойдет до сути дела. Сейчас нет планов по введению санкций против России", - цитирует компания С.Джавида в своем микроблоге в "Твиттере" в воскресенье.

С.Джавид находится с поездкой в Эймсбери и Солсбери.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САНКЦИИ, РОССИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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