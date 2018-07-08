В Таиланде эвакуировали первых двух мальчиков, заблокированных в пещере - СМИ

Спасатели вывели на поверхность двух из 12 мальчиков, заблокированных в пещере в таиландской провинции Чианграй, сообщает в воскресенье телеканал "Скай ньюз" со ссылкой на местные власти.
"Местный чиновник в Таиланде сообщает, что двое из 12 мальчиков, заблокированных в затопленной пещере в Чианграй, были спасены", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Ранее в воскресенье в районе пещеры на севере Таиланда началась спасательная операция. Ожидалось, что первых детей из пещеры эвакуируют к 21:00 по местному времени (17:00 мск). Местные власти сообщали, что спасательная операция может занять несколько дней.
Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.
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