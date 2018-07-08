14 человек госпитализированы из-за утечки химиката в грузовом терминале вблизи аэропорта Варшавы

После утечки неизвестного токсичного вещества в грузовом терминале, расположенном вблизи варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, в больницы попали 14 человек, сообщает в воскресенье "Польское радио".
Состояние госпитализированных не уточняется.
Всего с места происшествия были эвакуированы 16 человек.
На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются справиться с последствиями утечки. Также там работают специалисты, которые должны установить, утечка какого именно вещества произошла.
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