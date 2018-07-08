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Дальнее зарубежье 08.07.2018 17:10

14 человек госпитализированы из-за утечки химиката в грузовом терминале вблизи аэропорта Варшавы

После утечки неизвестного токсичного вещества в грузовом терминале, расположенном вблизи варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена, в больницы попали 14 человек, сообщает в воскресенье "Польское радио".

Состояние госпитализированных не уточняется.

Всего с места происшествия были эвакуированы 16 человек.

На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются справиться с последствиями утечки. Также там работают специалисты, которые должны установить, утечка какого именно вещества произошла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, ВАРШАВА, ХИМИКАТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]