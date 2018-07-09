Грузинский президент отправился на инаугурацию Эрдогана

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примет участие в церемонии инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в понедельник пресс-служба главы республики.
По ее данным, после церемонии Г.Маргвелашвили вместе с президентами и премьер-министрами более 20 стран примет участие во встрече с Р.Т.Эрдоганом.
Из Анкары Маргвелашвили направится в Брюссель, где состоится саммит НАТО.
4 июля Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня.
Согласно окончательным данным, победу одержал действующий президент Турции Р.Т.Эрдоган, за которого было подано 52,59% - 26,33 млн голосов. Таким образом, Р.Т.Эрдоган сможет исполнять обязанности президента второй срок подряд.
Основной оппонент президента Мухаррем Индже - кандидат от Республиканской народной партии - набрал около 30,64%, то есть 15,34 млн голосов.
Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени (16:00 мск). Затем Р.Т.Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской, отмечала газета Daily Sabah.
Также в понедельник будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда ведомств.
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