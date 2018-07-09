Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн в понедельник заявил, что рассчитывает на устойчивые и энергичные меры по денуклеаризации Корейского полуострова.
"Северу (КНДР - ИФ) и США необходимо работать над улаживанием различий на первоначальных этапах переговоров. Я ожидаю того, чтобы денуклеаризация и достижение мира в дальнейшем проходили бы в последовательно и концентрированно", - приводит слова министра южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
При этом министр заверил, что США и КНДР движутся "в одном направлении" относительно денуклеаризации, и что обе стороны "твердо привержены" задаче выполнения своих обязательств по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия.
По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.
На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и велись в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по следующим шагам".
Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.
Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".
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