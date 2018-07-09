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Дальнее зарубежье 09.07.2018 11:31

В Сеуле ожидают, что денуклеаризация Корейского полуострова будет проходить "последовательно и концентрированно"

Глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн в понедельник заявил, что рассчитывает на устойчивые и энергичные меры по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Северу (КНДР - ИФ) и США необходимо работать над улаживанием различий на первоначальных этапах переговоров. Я ожидаю того, чтобы денуклеаризация и достижение мира в дальнейшем проходили бы в последовательно и концентрированно", - приводит слова министра южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

При этом министр заверил, что США и КНДР движутся "в одном направлении" относительно денуклеаризации, и что обе стороны "твердо привержены" задаче выполнения своих обязательств по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

На прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и велись в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по следующим шагам".

Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]