Новая Зеландия купит четыре противолодочных самолета у американской Boeing за $1,6 млрд

Власти Новой Зеландии приняли решение о приобретении четырех американских патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon, сообщил в понедельник глава министерства обороны страны Рон Марк.
"Это решение усиливает возможности патрулирования в тихоокеанском регионе, значительно расширяя диапазон и стойкость, необходимую для оказания помощи нашим партнерам в регионе", - приводят западные СМИ слова Р.Марка.
По его словам, сделка обойдется Новой Зеландии в $1,6 млрд, а приобретаемые P-8A Poseidon заменят устаревшие самолеты "Орион".
В свою очередь, американская корпорация Boeing, производящая P-8A Poseidon, заявила, что продолжит сотрудничество с Новой Зеландией, чтобы помочь ей удовлетворить ее военные потребности.
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