Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 25° 37° 11 Июл 26° 37° 12 Июл 26° 38°

Дальнее зарубежье 09.07.2018 11:46

Новая Зеландия купит четыре противолодочных самолета у американской Boeing за $1,6 млрд

Власти Новой Зеландии приняли решение о приобретении четырех американских патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon, сообщил в понедельник глава министерства обороны страны Рон Марк.

"Это решение усиливает возможности патрулирования в тихоокеанском регионе, значительно расширяя диапазон и стойкость, необходимую для оказания помощи нашим партнерам в регионе", - приводят западные СМИ слова Р.Марка.

По его словам, сделка обойдется Новой Зеландии в $1,6 млрд, а приобретаемые P-8A Poseidon заменят устаревшие самолеты "Орион".

В свою очередь, американская корпорация Boeing, производящая P-8A Poseidon, заявила, что продолжит сотрудничество с Новой Зеландией, чтобы помочь ей удовлетворить ее военные потребности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, САМОЛЕТЫ, ПРИОБРЕТЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]