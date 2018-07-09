В Боснии выступают против намерений ЕС создать в стране лагеря мигрантов

Власти Боснии и Герцеговины негативно относятся к планам ЕС использовать страну в качестве одной из остановок нелегалов на пути в Евросоюз и создать там лагеря мигрантов, передают в понедельник западные СМИ.

"Мы не можем превратить Боснию в проблемное место (из-за большого потока мигрантов - ИФ). Мы лишь можем сделать ее транзитной территорией", - заявил министр по безопасности страны Драган Мектич, выступая в понедельник в боснийском городе Бихач.

При этом он подчеркнул, что в стране "никогда не будет лагерей для мигрантов".

В свою очередь, боснийский премьер-министр Денис Звиздич выразил обеспокоенность, что страна окажется в безвыходной ситуации из-за подхода ЕС и Хорватии к решению миграционной проблемы за счет Боснии.

Одной из основных остановок мигрантов на пути в ЕС является поселок Велика Кладуза на северо-западе Боснии и Герцеговины, который расположен близ границы с Хорватией. В начале июня Евросоюз направил Боснии финансовую помощь в размере 1,5 млн евро в связи с большим потоком мигрантов.

В июне пограничная служба Боснии и Герцеговины временно закрыла границу с Хорватией, чтобы предотвратить проникновение группы нелегальных мигрантов на территорию ЕС. Хорватия, в свою очередь, также закрыла границу.