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Дальнее зарубежье 09.07.2018 12:08

В Боснии выступают против намерений ЕС создать в стране лагеря мигрантов

Власти Боснии и Герцеговины негативно относятся к планам ЕС использовать страну в качестве одной из остановок нелегалов на пути в Евросоюз и создать там лагеря мигрантов, передают в понедельник западные СМИ.

"Мы не можем превратить Боснию в проблемное место (из-за большого потока мигрантов - ИФ). Мы лишь можем сделать ее транзитной территорией", - заявил министр по безопасности страны Драган Мектич, выступая в понедельник в боснийском городе Бихач.

При этом он подчеркнул, что в стране "никогда не будет лагерей для мигрантов".

В свою очередь, боснийский премьер-министр Денис Звиздич выразил обеспокоенность, что страна окажется в безвыходной ситуации из-за подхода ЕС и Хорватии к решению миграционной проблемы за счет Боснии.

Одной из основных остановок мигрантов на пути в ЕС является поселок Велика Кладуза на северо-западе Боснии и Герцеговины, который расположен близ границы с Хорватией. В начале июня Евросоюз направил Боснии финансовую помощь в размере 1,5 млн евро в связи с большим потоком мигрантов.

В июне пограничная служба Боснии и Герцеговины временно закрыла границу с Хорватией, чтобы предотвратить проникновение группы нелегальных мигрантов на территорию ЕС. Хорватия, в свою очередь, также закрыла границу.

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Тэги: БОСНИЯ, ЕС, МИГРАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]