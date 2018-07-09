В Азербайджане в I полугодии 2018г выдано около 20,5 тыс. сертификатов е-подписи

В Азербайджане по состоянию на 1 июля 2018 года выдано 146,874 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минтранспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).

«По состоянию на 1 июля 2018 года юрлицам выдано 35,59 тыс. сертификатов «е-подпись», физическим лицам – 28,894 тыс., сотрудникам госорганов – 82,39 тыс.», - отметили в министерстве.

По данным ведомства, в январе-июне 2018 года в Азербайджане выдано 20,454 тыс. сертификатов «электронной подписи» (е-подпись), что на 93,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе юрлицам в отчетном периоде выдано 9,132 тыс. сертификатов «е-подпись», физическим лицам – 4,542 тыс., сотрудникам госорганов – 6,78 тыс.», - отметили в министерстве.

По данным ведомства, на 1 июля 2018 года общее число проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 28 млн 869,002 тыс., юридическими и физическими лицами – 8 млн 435,955 тыс.

"При этом в первом полугодии 2018 года проведено 7 млн 433,407 тыс. операций. Количество проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи в январе-июне составило 5 млн 663,144 тыс., юридическими и физическими -лицами – 1 млн 770,263 тыс.", - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова