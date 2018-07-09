Предложение «Turbo кнопка» от Nar

Nar представил новое предложение под названием «Turbo кнопка». Данная услуга позволяет восстановить полную скорость интернета, не дожидаясь даты окончания действия используемого пакета Turbo. Отметим, что «Turbo кнопка» доступна только в пакетах интернета Turbo. Другими словами, «Turbo кнопка 50» доступна только в пакетах Turbo XS/S/M/L, в то время как «Turbo кнопка 500» доступна только в пакетах Turbo L+/XL/XXL/XXXL. Использовать интернет трафик в рамках «Turbo кнопки» можно да конца срока использования текущего пакета Turbo.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно оправить текст «Turbo кнопка 50» (для подключения к «Turbo кнопке 50») или «Turbo кнопка 500» (для подключения к «Turbo кнопке 500») на номер 777. Также, можно набрать код *777#050#YES или *777#0500#YES, соответственно. Стоимость «Turbo кнопки 50» с 50 МБ трафика составляет 0.5 AZN, в то время как стоимость «Turbo кнопки 500» с 500 МБ трафика составляет 1 AZN.
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