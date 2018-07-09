Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 25° 37° 11 Июл 26° 37° 12 Июл 26° 38°

09.07.2018 11:31

Предложение «Turbo кнопка» от Nar

Nar представил новое предложение под названием «Turbo кнопка». Данная услуга позволяет восстановить полную скорость интернета, не дожидаясь даты окончания действия используемого пакета Turbo. Отметим, что «Turbo кнопка» доступна только в пакетах интернета Turbo. Другими словами, «Turbo кнопка 50» доступна только в пакетах Turbo XS/S/M/L, в то время как «Turbo кнопка 500» доступна только в пакетах Turbo L+/XL/XXL/XXXL. Использовать интернет трафик в рамках «Turbo кнопки» можно да конца срока использования текущего пакета Turbo.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно оправить текст «Turbo кнопка 50» (для подключения к «Turbo кнопке 50») или «Turbo кнопка 500» (для подключения к «Turbo кнопке 500») на номер 777. Также, можно набрать код *777#050#YES или *777#0500#YES, соответственно. Стоимость «Turbo кнопки 50» с 50 МБ трафика составляет 0.5 AZN, в то время как стоимость «Turbo кнопки 500» с 500 МБ трафика составляет 1 AZN.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]