Глава Saudi Aramco предупреждает о риске кризиса поставок в нефтяном секторе

Нефтяная отрасль рискует столкнуться с кризисом поставок, полагает глава саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин Насер.
Крупные энергокомпании фокусируются на сланцевой нефти и других возможностях наращивания добычи в краткосрочной перспективе вместо долгосрочных мега-проектов, на которые они ориентировались в прошлые годы, заявил А.Насер в интервью газете Financial Times.
Рост инвестиций в краткосрочный цикл добычи будет недостаточным, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть в будущем, считает А.Насер.
"Проекты типа добычи сланцевой нефти вряд ли существенно сократят глобальные потребности в нефти до 2040 года", - отметил он.
Приоритетом крупных нефтекомпаний по всему миру после резкого спада в отрасли, отмеченного несколько лет назад, стало сокращение расходов и поощрение акционеров с помощью выплаты дивидендов и выкупа акций.
Нежелание нефтекомпаний вкладывать средства в проекты, требующие крупных денежных и временных затрат, но и обеспечивающих более долгосрочную отдачу, говорит о том, что "компании опасаются, что не смогут удовлетворить потребности акционеров", считает глава Saudi Aramco.
Крупные нефтекомпании, включая ExxonMobil, Chevron и Royal Dutch Shell, активно вкладывают средства в американский сланцевый сектор, инвестиции в который позволяют гораздо быстрее начать получать доходы, чем в случае традиционных проектов по добыче нефти.
Однако глобальный рынок и в дальнейшем будет зависеть от традиционной добычи нефти, отмечает А.Насер.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), недостаточные инвестиции в новые крупные проекты по производству нефти приведут к дефициту поставок на мировом рынке в начале 2020-х гг., при том, что рост сланцевой добычи остановится.
По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, совокупный объем капиталовложений энергокомпаний во второй половине текущего десятилетия сократится почти наполовину - до $443,5 млрд по сравнению с уровнем в $875,1 млрд, зафиксированным в 2010-2015 гг.
Отвечая на вопрос FT о перспективах IPO Saudi Aramco, А.Насер заявил, что "это будет государственное решение". Саудовским властям еще предстоит принять решение о том, состоится ли IPO Saudi Aramco, отметил он.
Саудовская Аравия является крупнейшим мировым экспортером нефти.
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