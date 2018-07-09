Премьер Японии отменил зарубежные поездки из-за масштабных наводнений, от которых погибли более 100 человек

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за проливных дождей, передает в понедельник телеканал Эн-эйч-кей.
Так, по последним данным, число погибших от наводнений и оползней, вызванных ливнями, превысило 100 человек.
Эн-эйч-кей отмечает, что С.Абэ до того, как отказался от поездки, планировал посетить Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет. В частности, в Бельгии премьер должен был принять участие в подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией, а во Франции - провести переговоры с главой французского государства Эмманюэлем Макроном.
Телеканал сообщает, что вместо этого премьер принял решение руководить ходом мероприятий по борьбе со стихийным бедствием. С.Абэ уже обсудил с кризисным штабом помощь пострадавшим и выделение средств на восстановление районов, подвергшихся удару стихии.
Тем временем, метеорологи опасаются, что ливневые дожди, которые обрушились в конце минувшей недели на центральные и юго-западные районы страны, могут продолжиться.
Власти предупреждают об опасности схода оползней, призывают население районов, которым может угрожать опасность, к эвакуации.
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