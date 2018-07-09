Ребенок из США, которого несколько дней искали в ущелье в Грузии, найден мертвым

Четырехлетний ребенок четы из США, которого несколько дней искали в ущелье Хада на территории Душетского муниципалитета (регион Мцхета-Мтианети), найден мертвым, сообщил в понедельник Первому каналу Общественного вещателя Грузии глава районной администрации Душети Зураб Сехниашвили.
По его информации, тело ребенка, родители которого 44-летний Райан Смит из США и его 43-летняя супруга Лора ранее также были обнаружены мертвыми в ущелье, нашли на территории водопада.
При этом глава администрации отметил, что на место, где обнаружили тело ребенка, указал предполагаемый убийца, который задержан.
Речь идет о молодом пастухе, который, по словам местных жителей, проводил к водопаду прибывшую в ущелье на отдых американскую семью Смитов, с главой которой у него произошел конфликт, после чего он застрелил из ружья всех трех членов семьи.
О других деталях происшедшего пока не сообщается.
Как сообщалось, МВД Грузии ведется следствие по второй части 116-й статьи УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако, судя по всему, в силу появившихся новых обстоятельств статья будет переквалифицирована.
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