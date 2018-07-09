Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 35° Завтра 25° 37° 11 Июл 26° 37° 12 Июл 26° 38°

Происшествия 09.07.2018 12:46

Ребенок из США, которого несколько дней искали в ущелье в Грузии, найден мертвым

Четырехлетний ребенок четы из США, которого несколько дней искали в ущелье Хада на территории Душетского муниципалитета (регион Мцхета-Мтианети), найден мертвым, сообщил в понедельник Первому каналу Общественного вещателя Грузии глава районной администрации Душети Зураб Сехниашвили.

По его информации, тело ребенка, родители которого 44-летний Райан Смит из США и его 43-летняя супруга Лора ранее также были обнаружены мертвыми в ущелье, нашли на территории водопада.

При этом глава администрации отметил, что на место, где обнаружили тело ребенка, указал предполагаемый убийца, который задержан.

Речь идет о молодом пастухе, который, по словам местных жителей, проводил к водопаду прибывшую в ущелье на отдых американскую семью Смитов, с главой которой у него произошел конфликт, после чего он застрелил из ружья всех трех членов семьи.

О других деталях происшедшего пока не сообщается.

Как сообщалось, МВД Грузии ведется следствие по второй части 116-й статьи УК Грузии - "причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц". Однако, судя по всему, в силу появившихся новых обстоятельств статья будет переквалифицирована.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, УЩЕЛЬЕ, РЕБЕНОК, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


Пожар в Боржомском ущелье практически ликвидирован, но чрезвычайный штаб продолжит работу - премьер Грузии МВД Грузии: в ущелье Лопота продолжается антитеррористическая операция

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]