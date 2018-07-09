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Происшествия 09.07.2018 12:53

Десятки лодок и судов сгорели в результате пожара в порту Бали

По меньшей мере, 39 рыбацких лодок и судов сгорели в результате пожара, охватившего порт Беноа на индонезийском острове Бали, передают в понедельник местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что официальная причина возгорания пока неизвестна. При этом некоторые очевидцы сообщили, что слышали взрыв до того, как в порту вспыхнул пожар.

На данный момент с огнем борются сотрудники местной пожарной службы.

Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, БАЛИ, ПОРТ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]