Десятки лодок и судов сгорели в результате пожара в порту Бали

По меньшей мере, 39 рыбацких лодок и судов сгорели в результате пожара, охватившего порт Беноа на индонезийском острове Бали, передают в понедельник местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что официальная причина возгорания пока неизвестна. При этом некоторые очевидцы сообщили, что слышали взрыв до того, как в порту вспыхнул пожар.

На данный момент с огнем борются сотрудники местной пожарной службы.

Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.