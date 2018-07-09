Русские в Эстонии не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке - экс-министр

Запугивание русскоязычных жителей ни к чему не приведет, считает бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд (Marina Kaljurand).

"Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке", - цитирует ее в понедельник пресс-служба правящей Социал-демократической партии, к которой бывшая ранее беспартийной недавно присоединилась экс-министр.

По ее словам, "ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа".

"Мне посчастливилось родиться в двуязычном Таллинне. Мой родной язык был и остается русский, но я ходила в эстонский детский сад и эстонскую школу. Я боюсь, что если бы я родилась в Нарве, то, скорее всего, я бы сегодня не говорила по-эстонски", - привела пример из своей жизни М.Кальюранд.

"Конечно же, русскоязычные дети должны начинать учить эстонский язык как можно раньше, но для этого государство должно создать необходимые условия, принять на работу больше учителей. Нынешняя ситуация, при которой люди должны стоять в очереди, чтобы попасть на курсы эстонского, ненормальна", - сказала экс-министр.

Она считает, что "у русских людей должно сохраниться чувство уверенности в том, что у них не отнимут право учить творчество Пушкина на родном языке". "Но предстоит провести и более эффективную разъяснительную работу, прежде всего, с родителями - в будущем у ваших детей, если они станут двуязычными, будут гораздо более сильные козыри в кармане", - добавила М.Кальюранд.

В Эстонии в марте 2019 года пройдут парламентские выборы, но уже сейчас ряд партий в центр предвыборной борьбы по традиции разыгрывают "русскую карту" и, в частности, выступают за закрытие русскоязычных детских садов и школ.