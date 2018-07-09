Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе покажет готовность Еревана к конструктивным переговорам по Карабаху – Мамедъяров

Предстоящая 11 июля встреча в Брюсселе глав МИД Азербайджана и Армении покажет готовность Еревана играть конструктивную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится 11 июля в Брюсселе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Выбор за Арменией. Предстоящая встреча покажет, насколько Армения готова сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта»,- заявил Э.Мамедъяров в интервью госагентству"АзерТАдж".

Он отметил, что позиция Азербайджана в переговорном процессе ясна, однозначна и окончательная, которая основывается на нормы и принципы международного и резолюции Совбеза ООН.

«Ясны формат и повестка переговорного процесса, проводимого при посредничестве сопредседателями МГ ОБСЕ. Также все прекрасно знают дорожную карту по поэтапному урегулированию конфликта. Для достижения подвижек в урегулировании конфликта необходимо устранить факт оккупации, и как отмечается в резолюциях Совбеза ООН, ВС Армении должны быть выведены из оккупированных территорий Азербайджана»,- отметил Э.Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что в начале 2018 года стороны пришли к соглашению о проведении интенсивных переговоров после президентских выборов в Азербайджане, парламентских – в Армении.

«Но, в Армении произошел неизбежный политический кризис. Азербайджан всегда заявлял, что политика, проводимая режимом Саргсяна, ведет Армению в пропасть. Внимательно и сдержанно наблюдая за политическими процессами в Армении, азербайджанская сторона отметила, что если новые силы в этой стране будут проводить здоровую политику, в урегулировании конфликта можно будет достичь результата»,- отметил министр.

«Если и они (новое правительство Армении – ИФ) пойдут по пути режима Саргсяна, их ждет аналогичная участь. Руководство Армении должно понять, что урегулирование конфликта может создать возможности регионального сотрудничества, в чем они больше всего нуждаются, и обеспечить установление мира в регионе»,- подчеркнул азербайджанский министр.

Ф.Исазаде