В Таиланде возобновили операцию по эвакуации заблокированных в пещере детей и их сопровождающего

Спасатели возобновили операцию по эвакуации членов детской футбольной команды и их тренера, заблокированных в пещере на севере Таиланда, сообщает в понедельник британский телеканал "Скай-ньюс".
В операции задействованы около 80 дайверов, многие их которых - иностранные спасатели, приехавшие, в частности, из Великобритании и Австралии.
Ожидается, что к месту спасательной операции в понедельник приедет премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.
Ранее министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда сообщил, что во втором этапе операции задействовать будут тех же пловцов, что и накануне, поскольку они хорошо знакомы с ситуацией и имеют успешный опыт эвакуации.
В воскресенье спасателям удалось благополучно вывести из пещеры четырех человек из группы, состоящей из 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Все они оказались заблокированы в пещере наводнением еще 23 июня.
По словам главы МВД, четверо спасенных детей чувствуют себя хорошо, но направлены в больницу для детального медицинского обследования.
Власти и штаб по спасению пытаются ускорить процесс в связи с неблагоприятными метеопрогнозами, не исключающими новые ливневые дожди, что может значительно осложнить операцию.
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