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Происшествия 09.07.2018 13:13

В Таиланде возобновили операцию по эвакуации заблокированных в пещере детей и их сопровождающего

Спасатели возобновили операцию по эвакуации членов детской футбольной команды и их тренера, заблокированных в пещере на севере Таиланда, сообщает в понедельник британский телеканал "Скай-ньюс".

В операции задействованы около 80 дайверов, многие их которых - иностранные спасатели, приехавшие, в частности, из Великобритании и Австралии.

Ожидается, что к месту спасательной операции в понедельник приедет премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Ранее министр внутренних дел Таиланда Анупонг Паочинда сообщил, что во втором этапе операции задействовать будут тех же пловцов, что и накануне, поскольку они хорошо знакомы с ситуацией и имеют успешный опыт эвакуации.

В воскресенье спасателям удалось благополучно вывести из пещеры четырех человек из группы, состоящей из 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Все они оказались заблокированы в пещере наводнением еще 23 июня.

По словам главы МВД, четверо спасенных детей чувствуют себя хорошо, но направлены в больницу для детального медицинского обследования.

Власти и штаб по спасению пытаются ускорить процесс в связи с неблагоприятными метеопрогнозами, не исключающими новые ливневые дожди, что может значительно осложнить операцию.

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Тэги: ТАИЛАНД, ДЕТИ, ОПЕРАЦИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]