Азербайджан направит на экспорт в Швейцарию 220 тонн фундука

Взаимный товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией в январе-мае 2018 года увеличился на 82%, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"В 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией составил $240 млн и увеличился по сравнению с 2016 годом на 46%. При этом экспорт из Азербайджана увеличился на 80% процентов. По итогам 5 месяцев текущего года товарооборот между странами увеличился на 82%, в том числе экспорт из Азербайджана - на 42%", - сказал Ш.Мустафаев в понедельник в Баку на на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме.

По его словам, до сих пор Швейцария вложила в ненефтяной сектор экономики Азербайджана $730 млн. "В основном, это инвестиции компании Holcim. Азербайджан в экономику Швейцарии вложил $1,2 млрд, в основном, все инвестиции приходятся на SOCAR", - подчеркнул он.

Министр добавил, что на минувшей неделе азербайджанская миссия была в Швейцарии. "В ходе миссии достигнута договоренность о экспорте 220 тонн фундука. Азербайджан сегодня находится на третьем месте в мире по экспорту фундука, и потенциал составляет порядка $125 млн", - отметил он.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что швейцарские компании заинтересованы в инвестициях в Азербайджан. По его словам, в Азербайджане в настоящее время действуют 71 швейцарская компания.

Б.Рустамбеков