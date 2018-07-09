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Здравоохранение 09.07.2018 13:20

Реанимации всех московских больниц теперь открыты для посещения родственниками больных

Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) теперь можно круглосуточно во всех стационарах Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.

Там напомнили, что пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медицинским персоналом ОРИТ и близкими находящихся там пациентов, был реализован в прошлом году на базе нескольких столичных клиник.

"Опыт этого проекта высоко оценил мэр Москвы Сергей Собянин, который поддержал врачей, сделавших этот шаг и открывших реанимационные отделения для посещения родственников", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких.

"Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре", - отметил А.Хрипун.

Вместе с тем, рассказали в департаменте, необходимо учитывать, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей. Кроме того, режим работы таких отделений имеет ряд дополнительных требований по тишине и чистоте, а действия персонала подчиняются в первую очередь интересам больного и регламенту назначенного лечения.

"Именно этим продиктовано требование переодеваться в специальную стерильную одежду, а также ограничение на количество посетителей - не более двух человек одновременно. Более подробную информацию о правилах посещения в реанимации пациентов их родственникам предоставят сотрудники медицинских организаций", - добавил собеседник "Интерфакса".

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Тэги: МОСКВА, БОЛЬНИЦЫ, РЕАНИМАЦИИ, ПОСЕЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]