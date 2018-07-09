Реанимации всех московских больниц теперь открыты для посещения родственниками больных

Навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) теперь можно круглосуточно во всех стационарах Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.
Там напомнили, что пилотный проект, в ходе которого отрабатывалась оптимальная модель взаимодействия между медицинским персоналом ОРИТ и близкими находящихся там пациентов, был реализован в прошлом году на базе нескольких столичных клиник.
"Опыт этого проекта высоко оценил мэр Москвы Сергей Собянин, который поддержал врачей, сделавших этот шаг и открывших реанимационные отделения для посещения родственников", - сказал собеседник агентства.
По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, для успеха лечения большое значение имеет поддержка родных и близких.
"Теперь посещения больного в отделении реанимации и интенсивной терапии стало возможным в каждой из городских больниц. Порядок этих посещений детально описан в памятке для родственников пациентов, которая подготовлена нашими специалистами и имеется в каждом стационаре", - отметил А.Хрипун.
Вместе с тем, рассказали в департаменте, необходимо учитывать, что отдельные манипуляции и реанимационные мероприятия не допускают присутствия посетителей. Кроме того, режим работы таких отделений имеет ряд дополнительных требований по тишине и чистоте, а действия персонала подчиняются в первую очередь интересам больного и регламенту назначенного лечения.
"Именно этим продиктовано требование переодеваться в специальную стерильную одежду, а также ограничение на количество посетителей - не более двух человек одновременно. Более подробную информацию о правилах посещения в реанимации пациентов их родственникам предоставят сотрудники медицинских организаций", - добавил собеседник "Интерфакса".
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