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Карабахский конфликт 09.07.2018 12:42

МИД Азербайджана: Предусловия со стороны Армении по Карабаху неприемлемы

Новое правительство Армении использует риторику войны для сохранения своего рейтинга, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должны продолжаться по существующему формату. Армянская сторона на разных уровнях делает противоречивые заявления, которые направлены исключительно на внутреннего потребителя. Сегодняшние силы в правительстве Армении используют риторику войны или выступают с заявлениями, искажающими формат процессов для сохранения своего рейтинга», - заявил Х.Гаджиев в понедельник журналистам.

Он подчеркнул, что в силу того, что Армения несет ответственность за агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, согласно нормам и принципам международного права, официальный Ереван является составной частью переговорного процесса.

«Предусловия Армении по переговорам неприемлемы для Азербайджана. Фундаментальную и международную правовую и политическую основу переговорного процесса составляют резолюции Совбеза ООН. Все международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и армянская сторона прекрасно знают, в каком формате должен вестись переговорный процесс»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]