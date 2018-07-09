МИД Азербайджана: Предусловия со стороны Армении по Карабаху неприемлемы

Новое правительство Армении использует риторику войны для сохранения своего рейтинга, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должны продолжаться по существующему формату. Армянская сторона на разных уровнях делает противоречивые заявления, которые направлены исключительно на внутреннего потребителя. Сегодняшние силы в правительстве Армении используют риторику войны или выступают с заявлениями, искажающими формат процессов для сохранения своего рейтинга», - заявил Х.Гаджиев в понедельник журналистам.

Он подчеркнул, что в силу того, что Армения несет ответственность за агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, согласно нормам и принципам международного права, официальный Ереван является составной частью переговорного процесса.

«Предусловия Армении по переговорам неприемлемы для Азербайджана. Фундаментальную и международную правовую и политическую основу переговорного процесса составляют резолюции Совбеза ООН. Все международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и армянская сторона прекрасно знают, в каком формате должен вестись переговорный процесс»,- отметил он.

Ф.Исазаде