МИД Азербайджана: Предусловия со стороны Армении по Карабаху неприемлемы

Новое правительство Армении использует риторику войны для сохранения своего рейтинга, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должны продолжаться по существующему формату. Армянская сторона на разных уровнях делает противоречивые заявления, которые направлены исключительно на внутреннего потребителя. Сегодняшние силы в правительстве Армении используют риторику войны или выступают с заявлениями, искажающими формат процессов для сохранения своего рейтинга», - заявил Х.Гаджиев в понедельник журналистам.
Он подчеркнул, что в силу того, что Армения несет ответственность за агрессию и оккупацию азербайджанских территорий, согласно нормам и принципам международного права, официальный Ереван является составной частью переговорного процесса.
«Предусловия Армении по переговорам неприемлемы для Азербайджана. Фундаментальную и международную правовую и политическую основу переговорного процесса составляют резолюции Совбеза ООН. Все международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и армянская сторона прекрасно знают, в каком формате должен вестись переговорный процесс»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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