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Внешняя политика 09.07.2018 12:57

Приоритетом Азербайджана во время председательства в ОЧЭС будет развитие транспортных узлов – глава МИД

Приоритетом официального Баку в период председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будет развитие транспортных узлов в регионе организации, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Со второй половины 2018 года Азербайджан будет председательствовать в ОЧЭС. В период председательства приоритетом Азербайджана будет развитие транспортных узлов в регионе ОЧЭС", - сказал Э.Мамедъяров в интервью госагентству "АзерТАдж".

Наряду с этим, по словам Э.Мамедъярова, в период председательства Азербайджан также будет придавать особое значение развитию отраслевого сотрудничества в таких сферах, как туризм, АПК, связь (connectivity).

«В конце 2018 года Азербайджан будет принимать 39-е заседание Совета министров иностранных дел ОЧЭС», - отметил он.

Азербайджанский министр коснулся и формата трехстороннего регионального сотрудничества страны, назвав его "новшеством в истории дипломатии".

«Создание механизмов сотрудничества в форматах Азербайджан-Турция-Иран, Азербайджан-Иран-Россия, Азербайджан-Турция-Туркменистан, Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Пакистан и, наконец, Азербайджан-Грузия-Иран-Турция, дополняя успешное двустороннее партнерство Баку с соседними государствами, придает импульс развитию данного партнерства на трехсторонней основе и вступлению его в качественно новый этап»,- отметил он.

Э.Мамедъяров также отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с такими региональными организациями, как ОБСЕ, Совет Европы, ОИС, СНГ, Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Организация экономического сотрудничества, ГУАМ.

"Азербайджан, обладающий статусом партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), намерен поднять сотрудничество на еще более высокий уровень», - добавил глава МИД.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОЧЭС, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]