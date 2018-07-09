MIDA привлекло 11 компаний к подрядным работам по строительству 5 жилых домов в поселке Говсаны

Государственное агентство жилищного строительства привлекло 11 компаний к подрядным работам в рамках строительства пяти семиэтажных жилых домов в поселке Говсаны, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в MIDA.

«Отбор подрядчиков проводился методом открытого тендера, включающего 13 лотов. По результатам оценки тендерных предложений было отобрано 11 компаний, с которыми подписаны подрядные компании на строительство пяти секций 5 семиэтажных домов», - отметили в Госагентстве.

По данным ведомства, подрядчиком по строительству 5 секций семиэтажного дома №1 стали ООО HN Construction и Petlit, дома №3 – фирма Hunar Insaat и Hovers group, дома №4 - ООО K.E.Insaat и Инвестиционная корпорация Akkord Senaye Tikinti, дома №5 – консорциум компаний Merkuriy Insaat/Conco/ООО Azar Insaatci, дома №6 – консорциум компаний Cinar Insaat/Caspian Service, MEK AN и консорциум компаний SNT Insaat/AKA.

Как сообщалось, ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

Закладка фундамента первого семиэтажного дома ЖК в Говсанах состоялась в декабре 2017 года.

В целом, Говсанинский ЖК будет включать 11 жилых домов, из которых 7 будут семиэтажными и 18-тиблочными, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные. Всего в ЖЭК будут 3,002 тыс. квартиры полностью отремонтированные и оснащенные кухонной мебелью.

Кроме этого, на территории ЖК будет построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

Н.Аббасова



