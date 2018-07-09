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Внешняя политика 09.07.2018 13:06

Премьер Азербайджана отправился на инаугурацию Эрдогана

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов примет участие в церемонии инаугурации турецкого лидера Реджеба Тайипа Эрдогана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Премьер-министр возглавит азербайджанскую делегацию на инаугурации президента Турции", - отметили в кабмине.

4 июля Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня.

Согласно окончательным данным, победу одержал действующий президент Турции Р.Т.Эрдоган, за которого было подано 52,59% - 26,33 млн голосов. Таким образом, Р.Т.Эрдоган сможет исполнять обязанности президента второй срок подряд.

Основной оппонент президента Мухаррем Индже - кандидат от Республиканской народной партии - набрал около 30,64%, то есть 15,34 млн голосов.

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени). Затем Р.Т.Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской.

Также в понедельник будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда ведомств.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕМЬЕР, ЭРДОГАН, ИНАУГУРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]