Статья об ответственности за "репосты" и "лайки" сообщений в соцсетях, содержащих признаки экстремизма, при доработке может быть частично декриминализирована: за первое нарушение предполагается ввести административную ответственность, а за повторное и последующие - оставить уголовную, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки документа, который в настоящее время обсуждается в экспертном сообществе.

"Скорее всего, в законопроект при доработке будет введена понятие административной преюдиции, когда за первое правонарушение предусматривается административная ответственность, а за последующие - уголовная", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, "неумышленные, случайные действия пользователей интернета не подпадут под уголовные статьи", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что обсуждение законопроекта продолжается в экспертном сообществе, и "окончательный текст во многом будет зависеть от его результатов".

Законопроект об исключении из Уголовного кодекса ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторами, кроме депутата Алексея Журавлева (вне фракции, председатель партии "Родина"), стал парламентарий от фракции КПРФ Сергей Шаргунов.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, рациональности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета.

Авторы предлагают в Уголовном кодексе убрать упоминание СМИ и интернета и оставить только действующее уголовное наказание до шести лет лишения свободы за возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства человека по тем же признакам, совершенные с применением насилия или с использованием служебного положения, а также организованной группой.

Одновременно авторы предлагают добавить в КоАП новую статью "пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Эта статья предлагает наказывать штрафом от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.

В Кремле согласны с тем, что преследование за распространение информации, которая может быть расценена как экстремистская, не должно приобретать гипертрофированные формы.

"Президент говорил о том, что здесь формалистский подход абсолютно неуместен, то есть, когда это приобретает такие гипертрофированные формы. Вопрос, конечно, нужно регулировать. И это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской или иной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, а весьма резонансными", - заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем временем, эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают ограничиваться предупреждением для граждан, впервые допустивших распространение, в том числе "репосты" в интернете, экстремистских материалов.

"Статья 20.29 КоАП не дифференцирует ответственность для тех, кто действительно имеет экстремистские взгляды и сознательно распространяет материалы, и тех, кто допустил такое распространение случайно, например, сделав "репост" в соцсетях. Поэтому мы предложили участникам совещания подумать над введением такой дифференциации: если гражданин был впервые замечен в распространении экстремистских материалов, по отношению к нему можно ограничиться наказанием в виде предупреждения. А штрафы применять только, если он продолжит совершать подобные проступки", - сказала член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив фронта Наталья Костенко по итогам рабочего совещания движения, в котором приняли участие представители научного и адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, МВД, Минюста, Роскомнадзора и Верховного суда РФ.

Эксперты ОНФ также выявили, что в последние годы "складывается абсурдная судебная практика", когда к административной ответственности привлекают редакции и журналистов за карикатуры с изображениями нацистской символики, размещение на сайтах изданий исторических фотографий, сделанных в период нацисткой оккупации.