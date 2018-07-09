Азербайджан может наладить экспорт вина в Швейцарию – глава Минэкономики

Азербайджан обладает хорошим потенциалом для экспорта сельскохозяйственной продукции в Швейцарию, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«В частности, есть хорошая возможность для экспорта винной продукции»,- сказал Ш.Мустафаев журналистам в понедельник.
По его словам, Азербайджан и Швейцария заинтересованы в сотрудничестве в сферах фармацевтики, логистики и транспорта.
Как ранее сообщалось, Азербайджан в январе-мае 2018 года увеличил экспорт вина на 80%.
В Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.
При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.
В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.
В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров. Еще 27 тыс. декалитров было экспортировано в Китай.
Б.Рустамбеков
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