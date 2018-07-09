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АПК 09.07.2018 13:15

Азербайджан может наладить экспорт вина в Швейцарию – глава Минэкономики

Азербайджан обладает хорошим потенциалом для экспорта сельскохозяйственной продукции в Швейцарию, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В частности, есть хорошая возможность для экспорта винной продукции»,- сказал Ш.Мустафаев журналистам в понедельник.

По его словам, Азербайджан и Швейцария заинтересованы в сотрудничестве в сферах фармацевтики, логистики и транспорта.

Как ранее сообщалось, Азербайджан в январе-мае 2018 года увеличил экспорт вина на 80%.

В Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.

При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.

В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров. Еще 27 тыс. декалитров было экспортировано в Китай.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ВИНО, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]