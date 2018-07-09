Число жертв наводнений в Японии превысило 110 человек, пропали без вести более 75

Число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, достигло 112 человек, сообщает в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю - 44 человека. Еще 26 человек погибли в соседней префектуре Окама и 25 - в префектуре Эхимэ на острове Сикоку.

Кроме этого, 77 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ был вынужден отказаться от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в Японии из-за ненастья.

Метеорологи опасаются, что ливневые дожди, которые обрушились в конце минувшей недели на центральные и юго-западные районы страны, могут продолжиться.

Власти предупреждают об опасности схода оползней, призывают к эвакуации население районов, которым может угрожать опасность.