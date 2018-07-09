Пашиняна на саммите НАТО будут сопровождать три армянских министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-13 июня посетит Бельгию для участия в саммите НАТО.

Как сообщается на сайте правительства Армении, Брюссель также посетят вице-премьер Мгер Григорян, советник премьера по внешнеполитическим вопросам Арсен Харатян, министр обороны Давид Тоноян, министр образования и науки Араик Арутюнян и глава МИД Зограб Мнацаканян.

В состав делегации также вошли руководитель миссии Армении в НАТО Гагик Ованнисян и посол республики в Бельгии Татул Маргарян.

В общей сложности, в составе делегации указаны имена 22 человек.