Пашиняна на саммите НАТО будут сопровождать три армянских министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-13 июня посетит Бельгию для участия в саммите НАТО.
Как сообщается на сайте правительства Армении, Брюссель также посетят вице-премьер Мгер Григорян, советник премьера по внешнеполитическим вопросам Арсен Харатян, министр обороны Давид Тоноян, министр образования и науки Араик Арутюнян и глава МИД Зограб Мнацаканян.
В состав делегации также вошли руководитель миссии Армении в НАТО Гагик Ованнисян и посол республики в Бельгии Татул Маргарян.
В общей сложности, в составе делегации указаны имена 22 человек.
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