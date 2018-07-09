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Регион 09.07.2018 13:50

Пашиняна на саммите НАТО будут сопровождать три армянских министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-13 июня посетит Бельгию для участия в саммите НАТО.

Как сообщается на сайте правительства Армении, Брюссель также посетят вице-премьер Мгер Григорян, советник премьера по внешнеполитическим вопросам Арсен Харатян, министр обороны Давид Тоноян, министр образования и науки Араик Арутюнян и глава МИД Зограб Мнацаканян.

В состав делегации также вошли руководитель миссии Армении в НАТО Гагик Ованнисян и посол республики в Бельгии Татул Маргарян.

В общей сложности, в составе делегации указаны имена 22 человек.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, НАТО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]