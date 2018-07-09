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Дальнее зарубежье 09.07.2018 13:52

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

Власти Великобритании утвердили Доминика Рааба новым министром по делам Brexit, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

Д.Рааб сменит на этом посту Дэвида Дэвиса, отставку которого приняла ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

До сих пор Д.Рааб занимал должность министра юстиции и министра жилищного строительства.

Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

"Основное направление политики ставит нас в лучшем случае в слабое положение на переговорах (с ЕС по Brexit - ИФ), а, возможно, даже и в неприемлемое", - написал министр в прошении об отставке, подданном Т.Мэй.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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