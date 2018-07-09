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Внешняя политика 09.07.2018 13:53

Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана совершит турне по Европе

Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов 10 июля начнет турне, в рамках которого посетит Францию, Германию, Румынию и Украину, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«Ф.Мурадов в рамках европейского турне проведет встречи с официальными лицами, азербайджанцами, проживающими в этих странах и представителями диаспорских организаций»,- сообщили в Госкомитете.

В ведомстве отметили, что это первый официальный зарубежный визит Ф.Мурадова в качестве главы Госкомитета по делам диаспоры.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГОСКОМИТЕТ, ЕВРОПА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]