Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана совершит турне по Европе

Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов 10 июля начнет турне, в рамках которого посетит Францию, Германию, Румынию и Украину, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

«Ф.Мурадов в рамках европейского турне проведет встречи с официальными лицами, азербайджанцами, проживающими в этих странах и представителями диаспорских организаций»,- сообщили в Госкомитете.

В ведомстве отметили, что это первый официальный зарубежный визит Ф.Мурадова в качестве главы Госкомитета по делам диаспоры.

Ф.Исазаде