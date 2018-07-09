Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана совершит турне по Европе

Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов 10 июля начнет турне, в рамках которого посетит Францию, Германию, Румынию и Украину, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
«Ф.Мурадов в рамках европейского турне проведет встречи с официальными лицами, азербайджанцами, проживающими в этих странах и представителями диаспорских организаций»,- сообщили в Госкомитете.
В ведомстве отметили, что это первый официальный зарубежный визит Ф.Мурадова в качестве главы Госкомитета по делам диаспоры.
Ф.Исазаде
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