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Дальнее зарубежье 09.07.2018 16:04

Австрия ввела временный контроль на участках границы с ФРГ и Италией из-за предстоящей встречи министров ЕС в Инсбруке

Власти Австрии ввели контроль на ряде контрольно-пропускных пунктах на границе с Германией, который будет действовать в течение пяти дней, пишет в понедельник германская газета "Тагесшпигель".

По данным издания, такой пограничный режим вступил в силу в ночь на понедельник. Он продлится до пятницы 13 июля.

В свою очередь, австрийское издание "Оберостеррайхе нахрихтен" сообщает, что речь идет об участке шоссе между двумя населенными пунктами - Киферсфельден в ФРГ (федеральная земля Бавария) и городом Куфштайн в Австрии (федеральная земля Тироль).

Помимо этого, ограничения временно действуют на КПП "Бреннер", расположенном в восточных Альпах между Тиролем и итальянской провинцией Южный Тироль.

На участках границы, где ввели дополнительный контроль, водители обязаны снижать скорость до 30 км/ч для проведения проверок. Во избежание заторов на дорогах австрийские власти открыли дополнительные полосы движения, отмечает издание.

Такие меры властей связаны с грядущей встречей министров стран ЕС в Инсбруке, которая пройдет с 12 по 13 июля.

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Тэги: АВСТРИЯ, ГРАНИЦЫ, КОНТРОЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]