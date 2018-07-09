Австрия ввела временный контроль на участках границы с ФРГ и Италией из-за предстоящей встречи министров ЕС в Инсбруке

Власти Австрии ввели контроль на ряде контрольно-пропускных пунктах на границе с Германией, который будет действовать в течение пяти дней, пишет в понедельник германская газета "Тагесшпигель".

По данным издания, такой пограничный режим вступил в силу в ночь на понедельник. Он продлится до пятницы 13 июля.

В свою очередь, австрийское издание "Оберостеррайхе нахрихтен" сообщает, что речь идет об участке шоссе между двумя населенными пунктами - Киферсфельден в ФРГ (федеральная земля Бавария) и городом Куфштайн в Австрии (федеральная земля Тироль).

Помимо этого, ограничения временно действуют на КПП "Бреннер", расположенном в восточных Альпах между Тиролем и итальянской провинцией Южный Тироль.

На участках границы, где ввели дополнительный контроль, водители обязаны снижать скорость до 30 км/ч для проведения проверок. Во избежание заторов на дорогах австрийские власти открыли дополнительные полосы движения, отмечает издание.

Такие меры властей связаны с грядущей встречей министров стран ЕС в Инсбруке, которая пройдет с 12 по 13 июля.