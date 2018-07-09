Австрия ввела временный контроль на участках границы с ФРГ и Италией из-за предстоящей встречи министров ЕС в Инсбруке

Власти Австрии ввели контроль на ряде контрольно-пропускных пунктах на границе с Германией, который будет действовать в течение пяти дней, пишет в понедельник германская газета "Тагесшпигель".
По данным издания, такой пограничный режим вступил в силу в ночь на понедельник. Он продлится до пятницы 13 июля.
В свою очередь, австрийское издание "Оберостеррайхе нахрихтен" сообщает, что речь идет об участке шоссе между двумя населенными пунктами - Киферсфельден в ФРГ (федеральная земля Бавария) и городом Куфштайн в Австрии (федеральная земля Тироль).
Помимо этого, ограничения временно действуют на КПП "Бреннер", расположенном в восточных Альпах между Тиролем и итальянской провинцией Южный Тироль.
На участках границы, где ввели дополнительный контроль, водители обязаны снижать скорость до 30 км/ч для проведения проверок. Во избежание заторов на дорогах австрийские власти открыли дополнительные полосы движения, отмечает издание.
Такие меры властей связаны с грядущей встречей министров стран ЕС в Инсбруке, которая пройдет с 12 по 13 июля.
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