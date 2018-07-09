Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 43° Завтра 26° 37° 12 Июл 26° 37° 13 Июл 27° 38°

Дальнее зарубежье 09.07.2018 16:14

Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Кабул на встречу с президентом страны Ашрафом Гани, сообщают в понедельник афганские СМИ.

По их данным, после встречи М.Помпео намерен пообщаться с журналистами и объявить о ее итогах.

Кроме этого, госсекретарь встретится с высокопоставленными представителями афганских властей и обсудит с ними вопрос поддержки США афганских вооруженных сил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОМПЕО, АФГАНИСТАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Помпео может в ближайшие выходные посетить Пхеньян - СМИ Санкции против КНДР будут действовать до полной денуклеаризации - госсекретарь США США не стремятся к смене режима в Иране - Помпео Помпео пригрозил Ирану "беспрецедентными" санкциями Госсекретарь США направляется в КНДР для подготовки саммита - Трамп Помпео призвал палестинцев возобновить переговоры с Израилем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]