Помпео прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с необъявленным визитом в Кабул на встречу с президентом страны Ашрафом Гани, сообщают в понедельник афганские СМИ.

По их данным, после встречи М.Помпео намерен пообщаться с журналистами и объявить о ее итогах.

Кроме этого, госсекретарь встретится с высокопоставленными представителями афганских властей и обсудит с ними вопрос поддержки США афганских вооруженных сил.