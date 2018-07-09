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Происшествия 09.07.2018 16:29

Канатная дорога на севере Азербайджана оборвалась в ходе ремонтных работ, погиб человек – МЧС

Канатная дорога на территории отеля Quba Palace Hotel (север Азербайджана), в результате обрыва которой в понедельник погиб один человек, была закрыта на ремонт с конца июня 2018 года российской компанией «SCADA», сообщает МЧС Азербайджана.

"Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ на земле. В результате происшествия погиб один человек, привлеченный к ремонтным работам. Еще два человека пострадали",- отмечается в сообщении.

По сообщению МЧС, российская компания «SCADA» с 20 июня 2018 года вела ремонтные работы на канатной дороге, и она была закрыта для посетителей.

"Соответствующие структуры ведут разбирательство инцидента", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАНАТ, ОБРЫВ, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]